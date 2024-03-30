В центре Днепра посреди оживленной дороги внезапно вспыхнул мотоцикл (ВИДЕО)

Пожар произошел сегодня, 30 марта, ориентировочно в 16 часов. Мотоцикл внезапно загорелся во время движения, когда водитель поворачивал с улицы Сичеславская Набережная, сообщают очевидцы.
Свидетели говорят, что водитель и пассажир успели спрыгнуть с двухколесного, как только вспыхнул огонь. Через несколько секунд мотоцикл полностью охватило пламя. Пылающий транспорт пытался потушить водитель одного из проезжавших мимо автомобилей.
К сожалению, горожанину не удалось самостоятельно обуздать огонь. Тем временем очевидцы вызвали на место инцидента пожарных.
Спасатели потушили пламя.
Предварительно никто не пострадал.
Также есть сообщение, что на этом же месте загорелось авто, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.
Ждем отчета от спасателей.
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