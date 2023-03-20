Розприснув газовий балончик: у центрі Дніпра 58-річний пасажир напав на кондукторку

У Дніпрі пасажир намагався "відбитися" від кондуктора.

Інцидент стався близько 8 години ранку 20 березня. Про це розповіли в районному відділку поліції.

До трамваю на зупинці в центрі міста зайшов пасажир, який не придбав квиток. На це відреагувала кондуктор, яка попередила безбілетника про те, що тепер він має сплатити штраф. Чоловік відмовився платити та почав тікати, через що контролер зупинила його. Дніпрянин вирішив “відбитися” від неї, тому дістав газовий балончик та розприснув суміш в сторону жінки.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що порушником виявився 58-річний чоловік. Інспекторам він показав своє пенсійне посвідчення. Після цього хулігана забрали у відділок для з’ясування всіх обставин справи.

Йому загрожує покарання від штрафу до адміністративного арешту на строк до п’ятнадцяти діб.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі зупинили водійку, яка встановила алко-рекорд.

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