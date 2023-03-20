Перевищила норму в 18 раз: у Дніпрі водійка встановила алко-рекорд

У Дніпрі водійка встановила міні-рекорд зі сп'яніння за кермом.

Про це розповіли в патрульній поліції Дніпра.

Днями патрульні помітили водійку Mersedes-Benz, яка ввечері їхала на проспекті Богдана Хмельницького без увімкнених фар. Зупинивши авто, інспектори запідозрили, що кермувальниця знаходиться в нетверезому стані.

Жінці запропонували пройти перевірку на Драгері і 39-річна водійка погодилася. Вона здивувала патрульних, адже прилад показав результат у 3,36 проміле алкоголю в крові. Це майже в 18 разів перевищує допустиму норму.

Водійку відсторонили від кермування та склали на неї протокол за керування в стані сп’яніння.

Зауважимо, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А от 5,0 — відносно смертельна доза.

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