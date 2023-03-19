Хвороба атакує: у Дніпрі за добу виявили 73 випадки COVID-19

Так, тільки за минулу добу у Дніпрі виявили 73 випадки COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Крім того, зазначається, що наразі 130 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні, 39 людей виписали з медзакладів.
Як бачимо, хвороба нікуди не поділася, тому бережіть своє здоров’я та робіть щеплення!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у стічних водах на Дніпропетровщині виявлено новий варіант штаму SARS-CoV-2 Omicron – XBB.1.9. Станом на березень 2023 року цей варіант вірусу було виявлено лише в однієї людини – мешканця Київської області, який захворів на ковід.
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