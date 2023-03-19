Чи заборонять виїзд за кордон юнакам 15-17 років: пояснення Держприкордонслужби

Як повідомили у Держприкордонслужбі, це черговий російський фейк.
Мережею шириться документ ДПСУ про нібито обмеження виїзду за кордон юнакам від 15 до 18 років. Це – фейк! – йдеться у повідомленні.
В ДПСУ зауважили, що сам “документ” містить значну кількість помилок, зокрема – русизми.
Прикордонники нагадали, що обмеження щодо виїзду під час дії правового режиму воєнного стану стосуються чоловіків віком 18-60 років. Але і для цієї категорії є перелік винятків.
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