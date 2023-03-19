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  • Чи заборонять виїзд за кордон юнакам 15-17 років: пояснення Держприкордонслужби

Чи заборонять виїзд за кордон юнакам 15-17 років: пояснення Держприкордонслужби

Сьогодні 18:54
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У Мережі поширили "документ" про начебто заборону перетину кордону юнакам від 15 до 18 років.

Новости Днепра про Чи заборонять виїзд за кордон юнакам 15-17 років: пояснення Держприкордонслужби

Як повідомили у Держприкордонслужбі, це черговий російський фейк.

Мережею шириться документ ДПСУ про нібито обмеження виїзду за кордон юнакам від 15 до 18 років. Це – фейк! – йдеться у повідомленні.

В ДПСУ зауважили, що сам “документ” містить значну кількість помилок, зокрема – русизми.

Новости Днепра про Чи заборонять виїзд за кордон юнакам 15-17 років: пояснення Держприкордонслужби

Прикордонники нагадали, що обмеження щодо виїзду під час дії правового режиму воєнного стану стосуються чоловіків віком 18-60 років. Але і для цієї категорії є перелік винятків.

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Новости Днепра про Чи заборонять виїзд за кордон юнакам 15-17 років: пояснення ДержприкордонслужбиУкраїнська

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