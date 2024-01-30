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  • У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомо

У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомо

Сьогодні 18:38
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Крім дронів-камікадзе, 30 січня по Дніпропетровщині поцілили ракетою.

Новости Днепра про У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомо

Вдень Повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі сповіщали про пуск ракет в напрямку Дніпра. Як виявилося, “приліт” стався у Синельниківському районі. 

Ракета поцілила на подвір’я місцевих, повідомив у телеграм-каналі очільник ОВА Сергій Лисак. Частково зруйнований житловий будинок. Пошкоджена ще 31 оселя та кілька господарських споруд. Зачепило гараж та лінію електропередач.

На щастя, ніхто з місцевих не постраждав. 

Новости Днепра про У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомо

Новости Днепра про У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомо

Новости Днепра про У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомо

Прильоти дронами-камікадзе були в Нікопольському районі. Близько 10 БПЛа прилетіло по двох сільських громадах – Покровській та Марганецькій. 

Постраждав 65-річний чоловік.

Понівечені дитсадок, ліцей, магазин. А ще – понад три десятки приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 14 – побиті. Пошкоджені авто, газогони, лінії електропередач. Загинули 25 голів свійської птиці.

Новости Днепра про У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомо

Новости Днепра про У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомо

Новости Днепра про У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомо

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Новости Днепра про У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомоРусский

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