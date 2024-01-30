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В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно

Сегодня 18:38
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Кроме дронов-камикадзе, 30 января по Днепропетровщине попали ракетой.

Новости Днепра про В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно

Днем Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале извещали о пуске ракет в направлении Днепра. Как оказалось, «прилет» произошел в Синельниковском районе.

Ракета попала во двор местных, сообщил в телеграм-канале глава ОВА Сергей Лысак. Частично разрушен жилой дом. Поврежден еще 31 дом и несколько хозяйственных построек. Задело гараж и линию электропередач.

К счастью, никто из местных не пострадал.

Новости Днепра про В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно

Новости Днепра про В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно

Новости Днепра про В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно

Прилеты дронами-камикадзе были в Никопольском районе. Около 10 БПЛа прилетело по двум сельским общинам – Покровской и Марганецкой.

Пострадал 65-летний мужчина.

Изуродованный детский сад, лицей, магазин. А еще – более трех десятков частных домов. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, еще 14 – избиты. Повреждены авто, газопроводы, линии электропередач. Погибли 25 голов домашней птицы.

Новости Днепра про В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно

Новости Днепра про В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно

Новости Днепра про В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно

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Новости Днепра про В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известноРусский

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