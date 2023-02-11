У США росіянка отруїла українку чизкейком та хотіла викрасти її особистість

Росіянка намагалася вбити схожу на себе дівчину з України, щоб вкрасти її особистість.

Історія, яка більше схожа на сюжет до голівудського фільму сталася в США.

У місті Нью-Йорк винесли вирок уродженці Росії, яка намагалася отруїти українку чизкейком та “викрасти” її особистість. Про це пише “The Guadian”.

Відомо, що 47-річна росіянка Вікторія Насирова хотіла вбили українку Ольгу Цвик. Усе сталося ще в 2016 році. За даними слідства, Вікторія Насирова принесла 35-річній жінці чизкейк, у який поклала велику кількість седативних препаратів. Коли Ользі стало зле та вона втратила свідомість, зловмисниця забрала її документи, дозвіл на роботу та цінні речі, і втекла з квартири.

Насирова сподівалася, що її жертва не виживе після отруєння та зловмисниця зможе вкрасти її паспорт та вдавати з себе Ольгу Цвик.

Незважаючи на 12-річну різницю в віці, жінки справді були схожі одна на одну. Вони обидві мають темне волосся та однаковий відтінок шкіри. На щастя, Ольга вижила, її знайшла подруга та відвезла до лікарні. А Насирову визнали винною у злочині, проте остаточний вирок винесуть 25 березня. Вона може провести у в’язниці 25 років.

Зазначається, що це не перший злочин Насирової. У США вона втекла з Росії, де мала відбувати покарання за вбивство. Виїхати з Росії їй допоміг знайомий поліцейський, з яким вона мала інтимні стосунки.

Росіянка підробила документи і вирушила до Мексики, а потім – у Нью-Йорк, де знайомилася з чоловіками онлайн та надавала секс-послуги. При цьому жінка активно вела профіль у Facebook під чужим іменем та публікувала свої фото.

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