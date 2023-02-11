В США россиянка отравила украинку чизкейком и хотела украсть ее личность

Россиянка пыталась убить похожую на себя девушку из Украины, чтобы украсть ее личность.

История, больше похожая на сюжет к голливудскому фильму произошла в США.

В городе Нью-Йорк вынесли приговор уроженке России, пытавшейся отравить украинку чизкейком и «украсть» ее личность. Об этом пишет «The Guadian».

Известно, что 47-летняя россиянка Виктория Насырова хотела убить украинку Ольгу Цвик. Все произошло еще в 2016 году. По данным следствия, Виктория Насырова принесла 35-летней женщине чизкейк, в который положила большое количество седативных препаратов. Когда Ольге стало плохо и она упала в обморок, злоумышленница забрала ее документы, разрешение на работу и ценные вещи, и скрылась из квартиры.

Насырова надеялась, что ее жертва не выживет после отравления и злоумышленница сможет украсть ее паспорт и изображать из себя Ольгу Цвик.

Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, женщины действительно были похожи. У них темные волосы и похожий оттенок кожи. К счастью, Ольга выжила, ее без сознания нашла подруга и отвезла в больницу. А Насырову признали виновной в преступлении, однако окончательный приговор будет озвучат 25 марта. Она может провести в тюрьме 25 лет.

Отмечается, что это не первое преступление Насыровой. В США она сбежала из России, где должна была отбывать наказание за убийство. Уехать из России ей помог знакомый полицейский, с которым она имела интимные отношения.

Россиянка подделала документы и отправилась в Мексику, а затем в Нью-Йорк, где знакомилась с мужчинами онлайн и предоставляла секс-услуги. При этом женщина активно вела профиль Facebook под чужим именем и публиковала свои фото.

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