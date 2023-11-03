У школах Дніпра з понеділка кардинально зміниться харчування учнів: паста “Карбонара” та курка у соусі теріякі

Уже з понеділка школярі Дніпра повернуться за парти.

І на них чекатиме сюрприз – комплексні обіди.

Про це повідомили на ФБ-сторінці “Олімпус-Консалт”.

Завершаємо канікули класною новиною! Раді повідомити Вам, що в буфетному меню з’явилась новинка, на яку Ви так чекали! Комплексні обіди, в які входить: основна страва, булочка, фрукт та напій. Ми дуже відповідально підійшли до ланч-меню та складали його з урахуванням побажань школярів з фокус-груп, – йдеться у повідомленні.

У меню обідів з 6 до 10 листопада увійшли страви-фаворити:

Понеділок: Паста “Карбонара” + Булочка в асортименті + Сік + Груша.

Паста “Карбонара” + Булочка в асортименті + Сік + Груша. Вівторок: Каша гречана з куркою у соусі теріякі + Булочка в асортименті + Узвар + Яблуко.

Каша гречана з куркою у соусі теріякі + Булочка в асортименті + Узвар + Яблуко. Середа: Паста “Болоньєзе” + Булочка в асортименті + Сік + Яблуко.

Паста “Болоньєзе” + Булочка в асортименті + Сік + Яблуко. Четвер: Плов з куркою + Булочка в асортименті + Сік + Груша.

Плов з куркою + Булочка в асортименті + Сік + Груша. П’ятниця: Паста з куркою у вершково-шпинатному соусі + Булочка в асортименті + Сік + Яблуко.

Зазначається, що замовити комплексні обіди можна у класних керівників. Вартість – 75 грн.

А так виглядає меню сніданків на 6 листопада, які учні отримуватимуть за бюджетні кошти.

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