У школах Дніпра з понеділка кардинально зміниться харчування учнів: паста “Карбонара” та курка у соусі теріякі

І на них чекатиме сюрприз – комплексні обіди.
Про це повідомили на ФБ-сторінці “Олімпус-Консалт”.
Завершаємо канікули класною новиною! Раді повідомити Вам, що в буфетному меню з’явилась новинка, на яку Ви так чекали! Комплексні обіди, в які входить: основна страва, булочка, фрукт та напій. Ми дуже відповідально підійшли до ланч-меню та складали його з урахуванням побажань школярів з фокус-груп, – йдеться у повідомленні.
У меню обідів з 6 до 10 листопада увійшли страви-фаворити:
Зазначається, що замовити комплексні обіди можна у класних керівників. Вартість – 75 грн.
А так виглядає меню сніданків на 6 листопада, які учні отримуватимуть за бюджетні кошти.
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