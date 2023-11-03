Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У школах Дніпра з понеділка кардинально зміниться харчування учнів: паста “Карбонара” та курка у соусі теріякі

У школах Дніпра з понеділка кардинально зміниться харчування учнів: паста “Карбонара” та курка у соусі теріякі

Сьогодні 18:08
просмотров

Уже з понеділка школярі Дніпра повернуться за парти.

Новости Днепра про У школах Дніпра з понеділка кардинально зміниться харчування учнів: паста “Карбонара” та курка у соусі теріякі

І на них чекатиме сюрприз – комплексні обіди.

Про це повідомили на ФБ-сторінці “Олімпус-Консалт”.

Завершаємо канікули класною новиною! Раді повідомити Вам, що в буфетному меню з’явилась новинка, на яку Ви так чекали! Комплексні обіди, в які входить: основна страва, булочка, фрукт та напій. Ми дуже відповідально підійшли до ланч-меню та складали його з урахуванням побажань школярів з фокус-груп, – йдеться у повідомленні.

У меню обідів з 6 до 10 листопада увійшли страви-фаворити:

  • Понеділок: Паста “Карбонара” + Булочка в асортименті + Сік + Груша.
  • Вівторок: Каша гречана з куркою у соусі теріякі + Булочка в асортименті + Узвар + Яблуко.
  • Середа: Паста “Болоньєзе” + Булочка в асортименті + Сік + Яблуко.
  • Четвер: Плов з куркою + Булочка в асортименті + Сік + Груша.
  • П’ятниця: Паста з куркою у вершково-шпинатному соусі + Булочка в асортименті + Сік + Яблуко.

Зазначається, що замовити комплексні обіди можна у класних керівників. Вартість – 75 грн.

Новости Днепра про У школах Дніпра з понеділка кардинально зміниться харчування учнів: паста “Карбонара” та курка у соусі теріякі

А так виглядає меню сніданків на 6 листопада, які учні отримуватимуть за бюджетні кошти.

Новости Днепра про У школах Дніпра з понеділка кардинально зміниться харчування учнів: паста “Карбонара” та курка у соусі теріякі

Читайте також:

Новости Днепра про У школах Дніпра з понеділка кардинально зміниться харчування учнів: паста “Карбонара” та курка у соусі теріякіУкраїнська Новости Днепра про У школах Дніпра з понеділка кардинально зміниться харчування учнів: паста “Карбонара” та курка у соусі теріякіРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Жінки у Дніпрі можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду: що для цього потрібно
Новини Дніпра
Сьогодні 17:36
Жінки у Дніпрі можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду: що для цього потрібно

Жінки у Дніпрі можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду:…

У вихідні в Україні прогнозують багато дощів: яка погода буде у Дніпрі
Новини Дніпра
Сьогодні 16:58
У вихідні в Україні прогнозують багато дощів: яка погода буде у Дніпрі

Про всяк випадок беріть з собою парасольки!

У Дніпрі патрульні влаштували погоню за п’яним водієм
Новини Дніпра
Сьогодні 16:11
У Дніпрі патрульні влаштували погоню за п’яним водієм

У Дніпрі патрульні ганялися за п'яним водієм без прав, який…

У Дніпрі ДСНС-ники з палаючої квартири врятували бабусю: не могла самостійно пересуватися
Новини Дніпра
Сьогодні 15:23
У Дніпрі ДСНС-ники з палаючої квартири врятували бабусю: не могла самостійно пересуватися

Сьогодні, 3 листопада, о 12:52 на лінію «101» повідомили про…

Наверх