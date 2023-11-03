В школах Днепра с понедельника кардинально изменится питание учеников: паста «Карбонара» и курица в соусе терияки

Уже с понедельника школьники Днепра вернутся за парты.

И их будет ждать сюрприз – комплексные обеды.

Об этом сообщили на ФБ-странице «Олимпус-Консалт».

Завершаем каникулы классной новостью! Рады сообщить Вам, что в буфетном меню появилась новинка, которую Вы так ждали! Комплексные обеды, в которые входят: основное блюдо, булочка, фрукт и напиток. Мы ответственно подошли к ланч-меню и составляли его с учетом пожеланий школьников из фокус-групп, – говорится в сообщении.

В меню обедов с 6 по 10 ноября вошли блюда-фавориты:

Понедельник: Паста «Карбонара» + Булочка в ассортименте + Сок + Груша.

Паста «Карбонара» + Булочка в ассортименте + Сок + Груша. Вторник: Каша гречневая с курицей в соусе терияки + Булочка в ассортименте + Узвар + Яблоко.

Каша гречневая с курицей в соусе терияки + Булочка в ассортименте + Узвар + Яблоко. Среда: Паста «Болоньезе» + Булочка в ассортименте + Сок + Яблоко.

Паста «Болоньезе» + Булочка в ассортименте + Сок + Яблоко. Четверг: Плов с курицей + Булочка в ассортименте + Сок + Груша.

Плов с курицей + Булочка в ассортименте + Сок + Груша. Пятница: Паста с курицей в сливочно-шпинатном соусе + Булочка в ассортименте + Сок + Яблоко.

Отмечается, что заказать комплексные обеды можно у классных руководителей. Стоимость – 75 грн.

А так выглядит меню завтраков на 6 ноября, которые ученики будут получать за бюджетные деньги.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: