В школах Днепра с понедельника кардинально изменится питание учеников: паста «Карбонара» и курица в соусе терияки

И их будет ждать сюрприз – комплексные обеды.
Об этом сообщили на ФБ-странице «Олимпус-Консалт».
Завершаем каникулы классной новостью! Рады сообщить Вам, что в буфетном меню появилась новинка, которую Вы так ждали! Комплексные обеды, в которые входят: основное блюдо, булочка, фрукт и напиток. Мы ответственно подошли к ланч-меню и составляли его с учетом пожеланий школьников из фокус-групп, – говорится в сообщении.
В меню обедов с 6 по 10 ноября вошли блюда-фавориты:
Отмечается, что заказать комплексные обеды можно у классных руководителей. Стоимость – 75 грн.
А так выглядит меню завтраков на 6 ноября, которые ученики будут получать за бюджетные деньги.
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