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У середмісті Дніпра вночі сталася стрілянина

Сьогодні 11:18
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У Дніпрі вночі сталася стрілянина.
Новости Днепра про У середмісті Дніпра вночі сталася стрілянина

фото умовне

Уночі 11 грудня на вулиці Січових Стрільців було не спокійно. Чоловік посварився з трьома незнайомцями, почала бійка, а закінчилося все стріляниною, пише Репортер.

Зазначається, що чоловік відкрив вогонь, бо хотів “поставити фінальну крапку”. Він вистрелив в повітря, після чого невідомі хулігани втекли. На місце приїхали поліціянти, які вилучили у дніпрянина пістолет та забрали його у відділок.

Тепер у справі будуть розбиратися правоохоронці.

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Новости Днепра про У середмісті Дніпра вночі сталася стрілянинаУкраїнська

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