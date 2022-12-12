У середмісті Дніпра вночі сталася стрілянина

У Дніпрі вночі сталася стрілянина.

Уночі 11 грудня на вулиці Січових Стрільців було не спокійно. Чоловік посварився з трьома незнайомцями, почала бійка, а закінчилося все стріляниною, пише Репортер.

Зазначається, що чоловік відкрив вогонь, бо хотів “поставити фінальну крапку”. Він вистрелив в повітря, після чого невідомі хулігани втекли. На місце приїхали поліціянти, які вилучили у дніпрянина пістолет та забрали його у відділок.

Тепер у справі будуть розбиратися правоохоронці.

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