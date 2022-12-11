Хочуть 113 мільйонів: на аукціоні продають “Дніпро-арену” та тренувальну базу

На аукціон виставили стадіон "Дніпро-арена", який колись належав дніпровському бізнесмену Ігорю Коломойському.

Про це стало відомо із оголошення на сайті Open Market. Разом із майном стадіону продають і тренувальну базу.

На аукціон виставили лот під номером 520659. Назва об’єкту «Майно стадіону» Металург» («Дніпро-Арена») (м. Дніпро, вул. Херсонська,7), з.п.15850,4кв.м; будівлі та споруди з.п.7474,60 кв.м, крите футбольне поле «Учбово-тренувальної бази» з.п.13062,60кв.м (м. Дніпро, пров. М. Дідевича, буд.12, буд.14)”.

Початкова ціна – 113 мільйонів гривень, а мінімальний крок – 1 130 440 гривень. Продавець – АТ “Приватбанк”.

Свої заявки залишили перші три кандидати. Зазначається, що переможець повинен буде заплатити гарантійний внесок в розмірі 5 мільйонів гривень. Сам аукціон планують провести 12 січня 2023 року.

Нагадаємо, що раніше «Дніпро-Арена» та тренувальна база у Дніпрі належали Ігорю Коломойському.

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