Комбата “Сенсея” бригади із Дніпропетровщини нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеню

Це вже друга нагорода комбата.

Як повідомили на сторінці 93-ї ОМБр Холодний яр, комбата мотопіхотного батальйону бригади Дмитра Бухала нагородили орденом Богдана Хмельницького. Зробив це особисто Володимир Зеленський.

Зараз тяжко поранений у Бахмуті комбат «Сенсей» перебуває у шпиталі. Це вже другий орден військового. Першу високу нагороду він отримав за оборону та наступ на Харківщині.

Дмитра очікує тривале лікування.

За 9 місяців повномасштабної війни ми багато чому навчилися. Єдиний мінус – загиблі. Загинуло багато досвідчених військових, у яких був великий запас міцності і по-військовому робоча голова. Через це ми всі трохи ослабшали. Та тішить, що нові люди теж швидко вчаться. Молодші командири, на яких ми розраховуваємо – командири відділень, взводів – в умовах війни швидко стають справжніми військовими, переймають досвід, – розповів комбат.

Читайте також:

Українська

Автор: