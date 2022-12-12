Комбата “Сенсея” бригади із Дніпропетровщини нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеню

Як повідомили на сторінці 93-ї ОМБр Холодний яр, комбата мотопіхотного батальйону бригади Дмитра Бухала нагородили орденом Богдана Хмельницького. Зробив це особисто Володимир Зеленський.
Зараз тяжко поранений у Бахмуті комбат «Сенсей» перебуває у шпиталі. Це вже другий орден військового. Першу високу нагороду він отримав за оборону та наступ на Харківщині.
Дмитра очікує тривале лікування.
За 9 місяців повномасштабної війни ми багато чому навчилися. Єдиний мінус – загиблі. Загинуло багато досвідчених військових, у яких був великий запас міцності і по-військовому робоча голова. Через це ми всі трохи ослабшали. Та тішить, що нові люди теж швидко вчаться. Молодші командири, на яких ми розраховуваємо – командири відділень, взводів – в умовах війни швидко стають справжніми військовими, переймають досвід, – розповів комбат.
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