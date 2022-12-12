Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Комбата “Сенсея” бригади із Дніпропетровщини нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеню

Комбата “Сенсея” бригади із Дніпропетровщини нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеню

Сьогодні 10:31
просмотров

Це вже друга нагорода комбата.

Новости Днепра про Комбата

Як повідомили на сторінці 93-ї ОМБр Холодний яр, комбата мотопіхотного батальйону бригади Дмитра Бухала нагородили орденом Богдана Хмельницького. Зробив це особисто Володимир Зеленський.

Зараз тяжко поранений у Бахмуті комбат «Сенсей» перебуває у шпиталі. Це вже другий орден військового. Першу високу нагороду він отримав за оборону та наступ на Харківщині.

Дмитра очікує тривале лікування.

За 9 місяців повномасштабної війни ми багато чому навчилися. Єдиний мінус – загиблі. Загинуло багато досвідчених військових, у яких був великий запас міцності і по-військовому робоча голова. Через це ми всі трохи ослабшали. Та тішить, що нові люди теж швидко вчаться. Молодші командири, на яких ми розраховуваємо – командири відділень, взводів – в умовах війни швидко стають справжніми військовими, переймають досвід, – розповів комбат.

Читайте також:

Новости Днепра про Комбата Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як працює електротранспорт у Дніпрі в понеділок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:17
    Як працює електротранспорт у Дніпрі в понеділок

    Важливо!

    На Луганщині росіяни використовують населення як живий щит, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Луганщині росіяни використовують населення як живий щит, – Генштаб

    За минулу добу, 11 грудня, Збройні сили України, відбили 11…

    Тероборона Дніпра знищила техніку окупантів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Тероборона Дніпра знищила техніку окупантів

    Тероборона Дніпра знищила техніку окупантів у Донецькій області.

    На Днепропетровщине начинает курсировать бесплатный автобус: схема движения
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    На Днепропетровщине начинает курсировать бесплатный автобус: схема движения

    С 12 декабря, между Кривым Рогом Днепропетровской области и Нововоскресенском…

    Наверх