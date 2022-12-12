В центре Днепра ночью произошла стрельба

Ночью 11 декабря по улице Сечевых Стрельцов было не спокойно. Мужчина поругался с тремя незнакомцами, началась драка, а закончилось все стрельбой, пишет Репортер.
Отмечается, что мужчина открыл огонь, потому что хотел «поставить финальную точку». Он выстрелил в воздух, после чего неизвестные хулиганы скрылись. На место приехали полицейские, которые изъяли у днепрянина пистолет и забрали его в отделение.
Теперь в деле будут разбираться правоохранители.
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