В центре Днепра ночью произошла стрельба

В Днепре ночью произошла стрельба.

Ночью 11 декабря по улице Сечевых Стрельцов было не спокойно. Мужчина поругался с тремя незнакомцами, началась драка, а закончилось все стрельбой, пишет Репортер.

Отмечается, что мужчина открыл огонь, потому что хотел «поставить финальную точку». Он выстрелил в воздух, после чего неизвестные хулиганы скрылись. На место приехали полицейские, которые изъяли у днепрянина пистолет и забрали его в отделение.

Теперь в деле будут разбираться правоохранители.

Українська Русский

Автор: