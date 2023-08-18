У середмісті Дніпра побудують паркінг: де саме

У Дніпрі дозволили побудувати паркінг в центрі міста.
Про це йдеться на сайті міськради.
Паркінг буде обслуговувати потреби торговельно-офісного центру. Розташують його за адресою вулиця Володимира Мономаха, 15.
Також передбачається благоустрій прилеглої території.
Відповідний дозвіл надав виконком міської ради (№ 22-15/8 від 15.08.2023), – повідомляється на сайті міськради.
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