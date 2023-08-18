В центре Днепра построят паркинг: где именно

Рендеров, концепт-фото или других визуализаций пока нет.

Соответствующее разрешение предоставило исполком городского совета (№22-15/8 от 15.08.2023), – сообщается на сайте горсовета.

Паркинг будет обслуживать потребности торгово-офисного центра. Разместят его по адресу улица Владимира Мономаха, 15.

Об этом идет речь на сайте горсовета.

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