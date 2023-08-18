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У Дніпрі в суботу вимикатимуть світло: де саме та чому

Сьогодні 13:42
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі в суботу вимикатимуть світло: де саме та чому

У суботу, 19 серпня, у Дніпрі вимикатимуть світло.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт завтра з 08:00 до 08:30 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • проспект Богдана Хмельницького: 134, 136, 138, 140.

Про всяк випадок зарядіть телефон!

Новости Днепра про У Дніпрі в суботу вимикатимуть світло: де саме та чому

Нагадаємо, раніше ми писали, що тисячам людей в Дніпрі та області з 21 по 27 серпня відключать світло: усі адреси.

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Новости Днепра про У Дніпрі в суботу вимикатимуть світло: де саме та чомуУкраїнська

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