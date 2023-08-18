У Дніпрі в суботу вимикатимуть світло: де саме та чому

У суботу, 19 серпня, у Дніпрі вимикатимуть світло.
Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт завтра з 08:00 до 08:30 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Про всяк випадок зарядіть телефон!
Нагадаємо, раніше ми писали, що тисячам людей в Дніпрі та області з 21 по 27 серпня відключать світло: усі адреси.
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Александра Лучка
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