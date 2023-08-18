Дайвери допомагали чистити дно басейну у Дніпрі, який постраждав від ракетного удару (ВІДЕО)

Про це повідомив дніпровський дайвер Павло Мосейчук.
За словами Павла, дайвери вирішили допомогти комунальникам прибрати басейн, який постраждав від ракетної атаки 15 серпня.
Басейн постраждав як ззовні, так і всередині. Внаслідок вибуху були потрощені вікна, фасад та внутрішні стіни. Тож уламки скла та іншого будівельного сміття опинилися у воді.
Всього за три години їм вдалося прибрати усі уламки бетона, землю, залізо і скло з дна басейна. Для цього залучили навіть спеціальний підводний пилесос.
Незабаром у спорткомплексі планують відновити тренувальний процес.
Читайте також:
Автор:
Важлива інформація!
Потрібна ваша допомога!
При погіршенні самопочуття працівник, який офіційно оформлений на роботі і…
У Дніпрі помітили перелітну сарану, яку ненавидять аграрії.