У мережі показали, як виглядав фонтан у кар’єрі на ж/м Червоний Камінь (ФОТО)

Кар’єр на житловому масиві Червоний Камінь – одне з найулюбленіших місць відпочинку дніпрян.
З цим місцем пов’язано чимало легенд. Так, деякі містяни впевнені, що там живуть соми-людожери, а інші стверджують, що одна зі скель, якими оточений кар’єр, проклята.
Але це тільки легенди.
А от про те, шо раніше тут був фонтан, мало хто знає.
Як він виглядав, показали у ФБ-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ: історія, фото”.
Відомо, що цей фонтан працював до 1990-х років.
Нагадаємо, раніше ми писали, як раніше виглядав ресторан «Старий лоцман» у Дніпрі: вар’єте та рибацька зала (ФОТО).
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