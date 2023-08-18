У мережі показали, як виглядав фонтан у кар’єрі на ж/м Червоний Камінь (ФОТО)

Так, він там раніше був!

Кар’єр на житловому масиві Червоний Камінь – одне з найулюбленіших місць відпочинку дніпрян.

З цим місцем пов’язано чимало легенд. Так, деякі містяни впевнені, що там живуть соми-людожери, а інші стверджують, що одна зі скель, якими оточений кар’єр, проклята.

Але це тільки легенди.

А от про те, шо раніше тут був фонтан, мало хто знає.

Як він виглядав, показали у ФБ-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ: історія, фото”.

Відомо, що цей фонтан працював до 1990-х років.

Нагадаємо, раніше ми писали, як раніше виглядав ресторан «Старий лоцман» у Дніпрі: вар’єте та рибацька зала (ФОТО).

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