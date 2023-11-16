У середмісті Дніпра на три тижні перекриють дві вулиці: де обмежать рух транспорту

Про це йдеться у проєкті рішення опублікованому на сайті міськради.
Причина перекриття – проведення ремонтних робіт. Упродовж періоду від 24 листопада до 15 грудня будуть ремонтувати дорожнє покриття.
Через ремонт доведеться обмежити рух на таких вулицях:
Рух відновлять 15 грудня
Зауважимо, розпорядження не підписав міський голова, тому документ ще не набрав чинності.
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