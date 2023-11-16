У середмісті Дніпра на три тижні перекриють дві вулиці: де обмежать рух транспорту

У Дніпрі перекриють дві вулиці.

Про це йдеться у проєкті рішення опублікованому на сайті міськради.

Причина перекриття – проведення ремонтних робіт. Упродовж періоду від 24 листопада до 15 грудня будуть ремонтувати дорожнє покриття.

Через ремонт доведеться обмежити рух на таких вулицях:

по провулку Євгена Коновальця, на ділянці від вулиці Сергія Єфремова до площі Соборної;

по вулиці Сергія Єфремова, на ділянці від узвозу Крутогірного до площі Шевченка;

Рух відновлять 15 грудня

Зауважимо, розпорядження не підписав міський голова, тому документ ще не набрав чинності.

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