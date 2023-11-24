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  • У реанімації в Дніпрі після поранення помер чемпіон світу з кікбоксингу: що відомо про спортсмена

У реанімації в Дніпрі після поранення помер чемпіон світу з кікбоксингу: що відомо про спортсмена

Сьогодні 10:38
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Сергій Лисюк підірвався на міні на Донецькому напрямку.

Новости Днепра про У реанімації в Дніпрі після поранення помер чемпіон світу з кікбоксингу: що відомо про спортсмена

Чемпіон світу з кікбоксингу та спортсмен Сергій Лисюк, який останній рік воював на Донецькому напрямку підірвався на міні. Це сталося 12 листопада, повідомляють у федерації кікбоксингу. Понад 10 днів у реанімації Дніпра лікарі боролися за життя воїна з Чернігова, але 22 листопада стало відомо, що його серце не витримало. Травми були важкими. 

Сергій Лисюк підірвався на ворожій міні, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Спортсмена змогли доправити до реанімації у Дніпрі. Як зазначають друзі, вони понад тиждень молилися за Сергія, сподіваючись, що після ампутації ноги та кількох операцій вдасться врятувати йому життя. 

Лисюк – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу з кікбоксингу. До війни працював викладачем кафедри фізичної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби. Згодом приєднався до тероборони та потрапив на Донбас.

Новости Днепра про У реанімації в Дніпрі після поранення помер чемпіон світу з кікбоксингу: що відомо про спортсмена

Дружина Олена у своєму Facebook опублікувала щемливе повідомлення до загиблого чоловіка. 

Мій оптимістичний і справедливий янголе! Сьогодні ми разом із тобою програли бій за твоє життя. Ні на хвилину не сумніваюся, що ти зробив усе можливе й неможливе, щоб жити! Ти завжди посміхався у відповідь на будь-які труднощі та сміявся в очі небезпеці, завжди був чесним, справедливим і дуже скромним… Ти був моїм чоловіком, другом, братом, моїм життям! Мабуть, на небесах теж потрібно когось захищати, інакше вони б не забрали тебе у нас… Не хочу вірити, що вже не побачу твоєї посмішки. Як і обіцяла, не буду плакати. Я помолюсь і поцілую нашого сина, як ти завжди просив… Люблю тебе безмежно, – написала дружина Олена.

У захисника залишився маленький син.

Новости Днепра про У реанімації в Дніпрі після поранення помер чемпіон світу з кікбоксингу: що відомо про спортсмена

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Новости Днепра про У реанімації в Дніпрі після поранення помер чемпіон світу з кікбоксингу: що відомо про спортсменаУкраїнська

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