В реанимации в Днепре после ранения скончался чемпион мира по кикбоксингу: что известно о спортсмене

Чемпион мира по кикбоксингу и спортсмен Сергей Лысюк, последний год воевавший на Донецком направлении, взорвался на мине. Это произошло 12 ноября, сообщают в федерации кикбоксинга. Более 10 дней в реанимации Днепра врачи боролись за жизнь воина из Чернигова, но 22 ноября стало известно, что его сердце не выдержало. Травмы были тяжелыми.
Сергей Лысюк взорвался на вражеской мине, выполняя боевое задание на Донецком направлении. Спортсмена смогли доставить в реанимацию в Днепре. Как отмечают друзья, они больше недели молились за Сергея, надеясь, что после ампутации ноги и нескольких операций удастся спасти ему жизнь.
Лысюк – заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион Европы и мира по кикбоксингу. До войны работал преподавателем кафедры физической подготовки Академии Государственной пенитенциарной службы. Затем присоединился к терробороне и попал на Донбасс.
Жена Елена в своем Facebook опубликовала щемящее сообщение к погибшему мужчине.
Мой оптимистичный и справедливый ангел! Сегодня мы вместе с тобой проиграли бой за твою жизнь. Ни на минуту не сомневаюсь, что ты совершил все возможное и невозможное, чтобы жить! Ты всегда улыбался в ответ на какие-либо трудности и смеялся в глаза опасности, всегда был честным, справедливым и очень скромным… Ты был моим мужем, другом, братом, моей жизнью! Наверное, на небесах тоже нужно кого-то защищать, иначе они бы не забрали тебя у нас… Не хочу верить, что уж не увижу твоей улыбки. Как и обещала, не буду плакать. Я помолюсь и поцелую нашего сына, как ты всегда просил… Люблю тебя безгранично, – написала жена Елена.
У защитника остался маленький отпрыск.
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