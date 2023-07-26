У Придніпровську загадково зникли лавочки: куди вони поділися

Мешканці Придніпровська поскаржилися на загадкове зникнення лавочок.

На алеї по вулиці Космонавтів кудись зникли лавочки. Від місць для сидіння залишилися лише ніжки. На пропажу поскаржилася дніпрянка Лана у Facebook-спільноті Придніпровський край.

Хто знає куди поділися лавки на алейці? – запитала містянка.

У коментарях дніпряни припустили, що лавочки могли поцупити, забрати для ремонту або порубати на дрова.

Згодом версія про ремонт підтвердилася. Раніше мешканців мікрорайону попереджали про те, що лавки на вулиці Космонавтів відправлять на реставрацію. У Лівобережній адміністрації повідомляли, що збираються демонтувати пошкоджені дерев’яні бруси на сидіннях.

Але не слід переживати, вже найближчим часом з’являться відновлені бруси, які підвищать комфорт відпочивальникам на алеї. Лівобережна адміністрація вкотре звертається до мешканців районів з проханням не псувати елементи відпочинку у місцях загального користування, не створювати самовільні смітники, не руйнувати дитячі майданчики, сквери тощо. Саме від нас залежить краса навколо! – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: