У ПК Схід розповіли, чим атакували Дніпро та скільки цілей вдалося збити

У ПК Схід повідомили, що 26 травня з 3:25 до 4:10 збили 5 крилатих ракет типу х101/555 у районі міста Дніпро. Військові зазначили, що це знову був комбінований удар, де задіяли різні ракети та БПЛА. Крім цього, сили ППО знищили 14 дронів-камікадзе в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.
Усього на Україну пустили 31 ударний дрон, а 23 з них ліквідували.
Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок падіння уламків понівечений дах шкіл та каналізація. У поліції уточнили, що до них надійшло понад 20 повідомлень про руйнування. Також є постраждалий. Це працівник АЗС, яка була пошкоджена під час атаки. Наразі з чоловіком все добре, він лікується амбулаторно.
У соцмережах публікують фото уламків, які валяються попід ногами.
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