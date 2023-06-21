У Павлограді запровадять обмеження на в’їзд та виїзд із міста: які саме

Про це повідомили в Павлоградській РВА.
Відтепер, щоб заїхати чи виїхати з Павлограда під час комендантської години необхідно мати спецперепустку. На блокпості перевірятимуть наявність цього документу.
Тож містян закликають завчасно планувати свої поїздки.
У разі нагальної ситуації через блокпост все ж можуть пропустити в індивідуальному порядку, але це рішення приймають правоохоронці, які чергують на пункті пропуску.
Нагадаємо, що в Павлоградському районі комендантська година діє з 23:00 до 05:00.
Як повідомили в Павлоградській РВА, з 1 липня введуть новий зразок перепусток. Отримати їх можуть виключно працівники, які їздять на службових транспортних засобах підприємств, організацій та установ, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів Павлоградського району.
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