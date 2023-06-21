У Павлограді запровадять обмеження на в’їзд та виїзд із міста: які саме

В'їхати до Павлограду під час комендантської години можна тільки за спецперепусткою.

Про це повідомили в Павлоградській РВА.

Відтепер, щоб заїхати чи виїхати з Павлограда під час комендантської години необхідно мати спецперепустку. На блокпості перевірятимуть наявність цього документу.

Тож містян закликають завчасно планувати свої поїздки.

У разі нагальної ситуації через блокпост все ж можуть пропустити в індивідуальному порядку, але це рішення приймають правоохоронці, які чергують на пункті пропуску.

Нагадаємо, що в Павлоградському районі комендантська година діє з 23:00 до 05:00.

Хто може отримати спецперепустку

Як повідомили в Павлоградській РВА, з 1 липня введуть новий зразок перепусток. Отримати їх можуть виключно працівники, які їздять на службових транспортних засобах підприємств, організацій та установ, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів Павлоградського району.

Перепустки на особистий транспорт керівного складу, інших співробітників підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність можуть видаватися як виняток для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні події.

Під час комендантської години можна пересуватися лише з роботи або на роботу, але тільки якщо це обумовлено графіком роботи підприємства та є письмове підтвердження від керівництва.

Використовувати ці спецперепустки для особистих потреб – заборонено.

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