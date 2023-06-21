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З 8:00 до 17:00: де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)

Сьогодні 08:20
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Новости Днепра про З 8:00 до 17:00: де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)

Сьогодні, 21 червня, деякі мешканці Дніпра залишилися без світла.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 21 червня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

  • просп. Богдана Хмельницького: 122, 122Д, 126, 126А, 132, 132А.

Тримайте телефони та повербанки зарядженими!

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Новости Днепра про З 8:00 до 17:00: де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)Українська Новости Днепра про З 8:00 до 17:00: де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)Русский

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