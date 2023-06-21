З 8:00 до 17:00: де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)

Сьогодні, 21 червня, деякі мешканці Дніпра залишилися без світла.
Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Так, 21 червня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:
Тримайте телефони та повербанки зарядженими!
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