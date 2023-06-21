В Павлограде будут введены ограничения на въезд и выезд из города: какие именно

Въехать в Павлоград во время комендантского часа можно только по спецпропуску.

Об этом сообщили в Павлоградском РОА.

Теперь, чтобы заехать или выехать из Павлограда во время комендантского часа, необходимо иметь спецпропуск. На блокпосте будут проверять наличие этого документа.

Поэтому горожан призывают заранее планировать свои поездки.

В случае неотложной ситуации через блокпост все же могут пропустить в индивидуальном порядке, но это решение принимают правоохранители, дежурящие на пункте пропуска.

Напомним, что в Павлоградском районе комендантский час действует с 23:00 до 05:00.

Кто может получить спецпропуск

Как сообщили в Павлоградском РВА, с 1 июля будет введен новый образец пропусков. Получить их могут только работники, которые ездят на служебных транспортных средствах компаний, организаций и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов Павлоградского района.

Пропуска на личный транспорт руководящего состава, других сотрудников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность, могут выдаваться в виде исключения для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные события.

Во время комендантского часа можно передвигаться только по работе или на работу, но только если это обусловлено графиком работы предприятия и есть письменное подтверждение от руководства.

Использовать эти спецпропуска для личных нужд – запрещено.

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