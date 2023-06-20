Світла пам’ять: у Дніпрі пішов із життя видатний науковець

19 червня 2023 року пішов із життя кандидат технічних наук, старший науковий співробітник ДНУ ім. О. Гончара Олексій Миколайович Полішко.
Про це повідомили на сторінці вишу у Фейсбук.
Олексій Миколайович був висококваліфікованим фахівцем в області механіки деформованого твердого тіла. Починаючи з 2000 року, він поєднував наукову роботу з науково-організаційною роботою. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери нагороджений Нагрудними знаками «За наукові досягнення», «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України, «За вірну службу ДНУ», «За заслуги перед містом».
Олексій Миколайович був не тільки професіоналом високого рівня, а й доброю щирою людиною. «За освітою – технар, а в душі – лірик, романтик…» Такою була одностайне думка його колег та друзів. Він був чудовим сім’янином, люблячим чоловіком та батьком, дбайливим та уважним дідусем. Світла пам’ять про Олексія Миколайовича назавжди житиме в наших серцях, – йдеться у повідомленні вишу.
Висловлюємо щирі співчуття родині Олексія Миколайовича! Світла пам’ять!
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