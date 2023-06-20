20 червня Дніпропетровщину обстрілювали із різних видів зброї

Протягом 20 червня рф чотири рази обстрілювала Дніпропетровщину. Постраждав Нікопольський район.

Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, повідомив деталі щодо обстрілу. Нікопольщину обстрілювали із важкої артилерії та безпілотника. Артилерією били по Нікополю та Марганецькій громаді, яку також обстріляли за допомогою БПЛА.

Не обійшлося без постраждалих. Поранення голови та струс мозку дістав 74-річний мешканець Нікополя. Чоловіка довелося госпіталізувати. Про інших жертв не йдеться.

У місцях влучень російських снарядів пошкоджено будівлю їдальні, адміністративний корпус та спортивний об’єкт. Уражено також вісім приватних будинків, три автомобілі та лінії електропостачання.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської облради, уточнив, що інші райони регіону не постраждали. Без обстрілів завершується день у Кривому Розі та Криворізькому районі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: