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20 июня Днепропетровщину обстреливали из разных видов оружия

Сегодня 22:00
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Протягом 20 червня рф чотири рази обстрілювала Дніпропетровщину. Постраждав Нікопольський район.

Новости Днепра про 20 июня Днепропетровщину обстреливали из разных видов оружия

Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, сообщил детали об обстреле. Никопольщину обстреливали из тяжелой артиллерии и беспилотника. Артиллерией били по Никополю и Марганецкому обществуй громаде, ее также обстреляли с помощью БПЛА.
 
Не обошлось без пострадавших. Ранение головы и сотрясение мозга получил 74-летний житель Никополя. Мужчину пришлось госпитализировать. 
 
Повреждено здание столовой, административный корпус и спортивный объект. Поражены также восемь частных домов, три автомобиля и линии электроснабжения.
 
Николай Лукашук, глава Днепропетровского облсовета, уточнил, что другие районы региона не пострадали. Без обстрелов завершается день в Кривом Роге и Криворожском районе.

Новости Днепра про 20 июня Днепропетровщину обстреливали из разных видов оружия

Новости Днепра про 20 июня Днепропетровщину обстреливали из разных видов оружия

Новости Днепра про 20 июня Днепропетровщину обстреливали из разных видов оружия

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