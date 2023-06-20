Светлая память: в Днепре ушел из жизни выдающийся ученый

Светлая память!

19 июня 2023 года ушел из жизни кандидат технических наук, старший научный сотрудник ДНУ им. О. Гончара Алексей Николаевич Полишко.

Об этом сообщили на странице вуза в Фейсбук.

Алексей Николаевич был высококвалифицированным специалистом в области механики деформированного твёрдого тела. Начиная с 2000 года, он совмещал научную работу с научно-организационной работой. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие научной сферы награжден Нагрудными знаками «За научные достижения», «Отличник образования Украины» Министерства образования и науки Украины, «За верную службу ДНУ», «За заслуги перед городом».

Алексей Николаевич был не только профессионалом высокого уровня, но и добрым искренним человеком. «По образованию – технарь, а в душе – лирик, романтик…» Таково было мнение его коллег и друзей. Он был отличным семьянином, любящим мужем и отцом, заботливым и внимательным дедушкой. Светлая память об Алексее Николаевиче навсегда будет жить в наших сердцах, – говорится в сообщении вуза.

Выражаем искренние соболезнования семье Алексея Николаевича! Светлая память!

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