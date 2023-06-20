У Дніпрі сталася ДТП з постраждалими: відео моменту

Момент зіткнення зафіксували камери Ситуаційного центру Дніпра.
Як можна помітити на відео, автомобіль Chery QQ виїжджав з вулиці Павлова на Набережну Заводську, а ВАЗ-2108 у цей час рухався в бік Амурського мосту.
Наразі точно невідомо, чому сталося зіткнення. Це з’ясовуватиме слідчий з ДТП.
Внаслідок аварії травми отримала жінка з Chery QQ, а також водій та пасажир ВАЗ. Вони були госпіталізовані.
На щастя, у момент зіткнення поряд із місцем ДТП перебували патрульні поліцейські, які одразу ж попрямували на допомогу учасникам аварії.
Джерело: “Дніпро Оперативний”
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