В Днепре случилось ДТП с пострадавшими: видео момента - Днепр Инфо
В Днепре случилось ДТП с пострадавшими: видео момента
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Сегодня 21:15

Сегодня, 20 июня, в Днепре на перекрестке улиц Павлова и Набережной Заводской автомобиль ВАЗ-2108 влетел в Chery QQ.

Новости Днепра про В Днепре случилось ДТП с пострадавшими: видео момента

Момент столкновения зафиксировали камеры Ситуационного центра Днепра.

Как можно заметить на видео, автомобиль Chery QQ выезжал с улицы Павлова на Набережную Заводскую, а ВАЗ-2108 в это время двигался в сторону Амурского моста. 

Пока точно неизвестно, по какой причине произошло столкновение. Это будет выяснять следователь по ДТП.

В результате аварии травмы получила женщина из Chery QQ, а также водитель и пассажир ВАЗ. Они были госпитализированы.

К счастью, в момент столкновения рядом с местом ДТП находились патрульные полицейские, которые сразу же направились на помощь участникам аварии.

Источник:  «Дніпро Оперативний» 

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