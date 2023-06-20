Момент столкновения зафиксировали камеры Ситуационного центра Днепра.
Как можно заметить на видео, автомобиль Chery QQ выезжал с улицы Павлова на Набережную Заводскую, а ВАЗ-2108 в это время двигался в сторону Амурского моста.
Пока точно неизвестно, по какой причине произошло столкновение. Это будет выяснять следователь по ДТП.
В результате аварии травмы получила женщина из Chery QQ, а также водитель и пассажир ВАЗ. Они были госпитализированы.
К счастью, в момент столкновения рядом с местом ДТП находились патрульные полицейские, которые сразу же направились на помощь участникам аварии.
Источник: «Дніпро Оперативний»
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