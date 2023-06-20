В Днепре случилось ДТП с пострадавшими: видео момента

Сегодня, 20 июня, в Днепре на перекрестке улиц Павлова и Набережной Заводской автомобиль ВАЗ-2108 влетел в Chery QQ.

Момент столкновения зафиксировали камеры Ситуационного центра Днепра.

Как можно заметить на видео, автомобиль Chery QQ выезжал с улицы Павлова на Набережную Заводскую, а ВАЗ-2108 в это время двигался в сторону Амурского моста.

Пока точно неизвестно, по какой причине произошло столкновение. Это будет выяснять следователь по ДТП.

В результате аварии травмы получила женщина из Chery QQ, а также водитель и пассажир ВАЗ. Они были госпитализированы.

К счастью, в момент столкновения рядом с местом ДТП находились патрульные полицейские, которые сразу же направились на помощь участникам аварии.

Источник: «Дніпро Оперативний»

Читайте также:

Українська Русский