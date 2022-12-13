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У Павлограді в орендованій квартирі виявили мертвих хлопця та дівчину

Сьогодні 18:45
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У місті Павлоград Дніпропетровської області у орендованій квартирі знайшли мертвими хлопця та дівчину.

Новости Днепра про У Павлограді в орендованій квартирі виявили мертвих хлопця та дівчину

Тіла хлопця 1999 року народження та дівчата 1992 року народження знайшли у вівторок, 13 грудня, у квартирі, розташованій у будинку на вулиці Достоєвського. Трупи молодих людей були оголені і перебували в ліжку.

Ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. При цьому під час огляду місця трагедії вони знайшли лікарські препарати «Тенорик» та «Еротон», а також порожній блистер «Спазмалгону».

Тіла хлопця та дівчата відправили до бюро судово-медичної експертизи для з’ясування причин смерті. Представники правоохоронних органів мають з’ясувати всі обставини події. Навіщо молодим людям були потрібні медичні препарати нині невідомо.

Джерело: Дніпро Оперативний

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Новости Днепра про У Павлограді в орендованій квартирі виявили мертвих хлопця та дівчинуУкраїнська Новости Днепра про У Павлограді в орендованій квартирі виявили мертвих хлопця та дівчинуРусский

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