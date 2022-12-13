В Павлограде в съемной квартире обнаружили мертвых парня и девушку

Тела парня 1999 года рождения и девушки 1992 года рождения нашли во вторник, 13 декабря, в квартире, расположенной в доме на улице Достоевского. Трупы молодых людей были обнаженными и находились в постели.
Признаков насильственной смерти у них не обнаружили. При этом во время осмотра места трагедии правоохранители нашли лекарственные препараты «Тенорик» и «Эротон», а также пустой блистер «Спазмалгона».
Тела парня и девушки отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы для выяснения причин смерти. Представителям правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Зачем молодым людям потребовались медицинские препараты в настоящее время неизвестно.
Источник: Дніпро Оперативний
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