В Павлограде в съемной квартире обнаружили мертвых парня и девушку

В городе Павлоград Днепропетровской области в съемной квартире нашли мертвыми парня и девушку.

Тела парня 1999 года рождения и девушки 1992 года рождения нашли во вторник, 13 декабря, в квартире, расположенной в доме на улице Достоевского. Трупы молодых людей были обнаженными и находились в постели.

Признаков насильственной смерти у них не обнаружили. При этом во время осмотра места трагедии правоохранители нашли лекарственные препараты «Тенорик» и «Эротон», а также пустой блистер «Спазмалгона».

Тела парня и девушки отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы для выяснения причин смерти. Представителям правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Зачем молодым людям потребовались медицинские препараты в настоящее время неизвестно.

Источник: Дніпро Оперативний

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