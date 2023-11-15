У Павлограді чоловік вихопив з рук містянина телефон і втік: йому “світить” до 10 років за ґратами

У понеділок, 13 листопада, у Павлограді незнайомець пограбував містянина: він підбіг до чоловіка, вихопив з його рук мобільний телефон та втік.
Постраждалий відразу викликав правоохоронців.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Поліцейські оперативно почали шукати зловмисника, невдовзі вони помітили чоловіка, схожого за прикметами. Під час перевірки правоохоронці виявили у нього викрадений телефон. Злочинцем виявився 36-річний місцевий мешканець.
Чоловіка затримали. 14 листопада слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.Тепер фігуранту “світить” до 10 років за ґратами.
Триває слідство.
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