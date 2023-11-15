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  • У Павлограді чоловік вихопив з рук містянина телефон і втік: йому “світить” до 10 років за ґратами

У Павлограді чоловік вихопив з рук містянина телефон і втік: йому “світить” до 10 років за ґратами

Сьогодні 10:00
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Зловмисника затримали.

Новости Днепра про У Павлограді чоловік вихопив з рук містянина телефон і втік: йому

У понеділок, 13 листопада, у Павлограді незнайомець пограбував містянина: він підбіг до чоловіка, вихопив з його рук мобільний телефон та втік.

Постраждалий відразу викликав правоохоронців.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області. 

Поліцейські оперативно почали шукати зловмисника, невдовзі вони помітили чоловіка, схожого за прикметами. Під час перевірки правоохоронці виявили у нього викрадений телефон. Злочинцем виявився 36-річний місцевий мешканець.

Чоловіка затримали. 14 листопада слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.Тепер фігуранту “світить” до 10 років за ґратами.

Триває слідство.

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Новости Днепра про У Павлограді чоловік вихопив з рук містянина телефон і втік: йому Українська

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