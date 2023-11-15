В Павлограде мужчина выхватил из рук горожанина телефон и сбежал: ему «светит» до 10 лет за решеткой

Злоумышленника задержали.

В понедельник, 13 ноября, в Павлограде незнакомец ограбил горожанина: он подбежал к мужчине, выхватил из его рук мобильный телефон и сбежал.

Пострадавший сразу вызвал правоохранителей.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские оперативно начали искать злоумышленника, вскоре они заметили мужчину, похожего по приметам. Во время проверки правоохранители обнаружили у него похищенный телефон. Преступником оказался 36-летний местный житель.

Мужчину задержали. 14 ноября следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Теперь фигуранту «светит» до 10 лет за решеткой.

Продолжается следствие.

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