У Павлограді чоловік намагався викрасти велосипед у пенсіонера

Як повідомили у поліції, 68-річний чоловік залишив свій велосипед біля одного з торговельних центрів на вул. Соборній. Коли пенсіонер повернувся, то побачив, що невідомий чоловік взяв двоколісного та намагається втекти. Потерпілий самотужки намагався затримати грабіжника, але не зміг. Зловити зловмисника допомогли очевидці, вони викликали правоохоронців.
Крадієм виявився 45-річний місцевий мешканець, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Зловмисника затримали, велосипед повернули власнику.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на час досудового розслідування.
Слідство триває.
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