В Павлограде мужчина пытался украсть велосипед у пенсионера

Как сообщили в полиции, 68-летний мужчина оставил свой велосипед возле одного из торговых центров на ул. Соборной. Когда пенсионер вернулся, то увидел, что неизвестный мужчина взял двухколесного и пытается скрыться. Потерпевший самостоятельно пытался задержать грабителя, но не смог. Поймать злоумышленника помогли очевидцы, они вызвали правоохранителей.
Вором оказался 45-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Злоумышленника задержали, велосипед вернули владельцу.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей на время досудебного расследования.
Следствие продолжается.
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Александра Лучка
Автор:
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