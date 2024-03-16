Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У парку Шевченка у Дніпрі спалили символ зими (ФОТО)

Сьогодні 21:02
просмотров

Сьогодні у Дніпрі відбулося святкування Колодія, традиційного українського свята, що символізує прощання з зимою та настання весни.

Новости Днепра про У парку Шевченка у Дніпрі спалили символ зими (ФОТО)

 
Було багато всього цікавого, а саме: виступи талановитих дитячих колективів, конкурси, крутезні фотозони в етнічному стилі, частування смачними варениками, ярмарок з хенд-мейд прикрасами та фермерськими продуктами. Все це сьогодні чекало на гостей центрального парку ім. Т.Г. Шевченка.
 
Кульмінацією свята стало спалювання символа зими, який ототожнює війну, холод, хвороби та все погане в житті кожного українця.
 
 

Новости Днепра про У парку Шевченка у Дніпрі спалили символ зими (ФОТО)Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині у приміщенні знайшли 2 кг висушеної марихуани та ще 130 кущів у горщиках
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:10
    На Дніпропетровщині у приміщенні знайшли 2 кг висушеної марихуани та ще 130 кущів у горщиках

    На території Тернівського району м. Кривий Ріг правоохоронці вилучили 2 кг…

    Ворог обстрілював Нікопольщину 8 разів за день: цілив дронами-камікадзе та артилерією
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:21
    Ворог обстрілював Нікопольщину 8 разів за день: цілив дронами-камікадзе та артилерією

    Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

    На Донеччині в бою з ворогом загинув Герой з Дніпропетровщини Ілля Даниленко
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:28
    На Донеччині в бою з ворогом загинув Герой з Дніпропетровщини Ілля Даниленко

    У бою з ворогом поблизу Кліщіївки загинув Герой з міста…

    У Нікополі виникла пожежа внаслідок ворожого обстрілу: поранено жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:01
    У Нікополі виникла пожежа внаслідок ворожого обстрілу: поранено жінку

    Сьогодні окупаційні війська знову обстрілювали Нікополь.

    Наверх