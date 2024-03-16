У парку Шевченка у Дніпрі спалили символ зими (ФОТО)

Сьогодні у Дніпрі відбулося святкування Колодія, традиційного українського свята, що символізує прощання з зимою та настання весни.

Про це повідомили у департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради. Було багато всього цікавого, а саме: виступи талановитих дитячих колективів, конкурси, крутезні фотозони в етнічному стилі, частування смачними варениками, ярмарок з хенд-мейд прикрасами та фермерськими продуктами. Все це сьогодні чекало на гостей центрального парку ім. Т.Г. Шевченка.

Кульмінацією свята стало спалювання символа зими, який ототожнює війну, холод, хвороби та все погане в житті кожного українця.

Українська

Автор: