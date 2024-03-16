У парку Шевченка у Дніпрі спалили символ зими (ФОТО)

Було багато всього цікавого, а саме: виступи талановитих дитячих колективів, конкурси, крутезні фотозони в етнічному стилі, частування смачними варениками, ярмарок з хенд-мейд прикрасами та фермерськими продуктами. Все це сьогодні чекало на гостей центрального парку ім. Т.Г. Шевченка.
Кульмінацією свята стало спалювання символа зими, який ототожнює війну, холод, хвороби та все погане в житті кожного українця.
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