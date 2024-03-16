В парке Шевченко в Днепре сожгли символ зимы (ФОТО)

Кульминацией праздника стало сжигание символа зимы, отождествляющего войну, холод, болезни и все плохое в жизни каждого украинца.

Кульминацией праздника стало сжигание символа зимы, отождествляющего войну, холод, болезни и все плохое в жизни каждого украинца.

Кульминацией праздника стало сжигание символа зимы, отождествляющего войну, холод, болезни и все плохое в жизни каждого украинца.

Все это сегодня ждало гостей центрального парка им.

Все это сегодня ждало гостей центрального парка им.

Сегодня в Днепре состоялся праздник Колодия, который символизирует прощание с зимой и наступление теплой солнечной весны.

В бою с врагом близ Клищиевки погиб Герой из города…

Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

На территории Терновского района г. Кривой Рог правоохранители изъяли 2…

На данный момент все обстоятельства выясняются.

На Днепропетровщине в помещении обнаружили 2 кг высушенной марихуаны и еще 130 кустов в горшках На территории Терновского района г. Кривой Рог правоохранители изъяли 2 кг сухих растений конопли и почти 130 кустов растения в горшках. 1 просмотров

На Донбассе в бою с врагом погиб Герой из Днепропетровщины Илья Даниленко В бою с врагом близ Клищиевки погиб Герой из города Желтые Воды Илья Даниленко. 2 просмотров

В Днепре разоблачили мошенника, продававшего несуществующие телефоны В Днепре разоблачили мошенника, который обманул 11 человек на продажах мобильных телефонов и завладел их средствами на общую сумму более 60 тыс. гривен. 3 просмотров