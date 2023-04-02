У Нью-Йорку блискавка влучила у будівлю Всесвітнього торговельного центру: вражаюче відео

Про це повідомляють ЗМІ.
Це найвища будівля в США – її висота становить 541 метр.
Зазначимо, блискавки часто б’ють у Всесвітній торговий центр. Тільки в період з 2015-го до 2020-го будівля була вражена блискавками 189 разів.
Така частота робить його другим за кількістю влучань блискавкою у США після Вілліс-Тауер у Чикаго, яке за той самий період блискавка вразила 250 разів.
За словами директора з будівництва Всесвітнього торговельного центру Алана Рейсса, у такий спосіб ВТЦ захищає інші будівлі Нью-Йорка від ударів блискавки. Водночас центр безпечний під час ударів блискавки завдяки своїй сучасній системі захисту.
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