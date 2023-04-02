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  • У Нью-Йорку блискавка влучила у будівлю Всесвітнього торговельного центру: вражаюче відео

У Нью-Йорку блискавка влучила у будівлю Всесвітнього торговельного центру: вражаюче відео

Сьогодні 16:57
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Під час грози вночі 1 квітня блискавка влучила у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку.

Новости Днепра про У Нью-Йорку блискавка влучила у будівлю Всесвітнього торговельного центру: вражаюче відео

Про це повідомляють ЗМІ.

Це найвища будівля в США – її висота становить 541 метр.

Новости Днепра про У Нью-Йорку блискавка влучила у будівлю Всесвітнього торговельного центру: вражаюче відео

Зазначимо, блискавки часто б’ють у Всесвітній торговий центр. Тільки в період з 2015-го до 2020-го будівля була вражена блискавками 189 разів.

Така частота робить його другим за кількістю влучань блискавкою у США після Вілліс-Тауер у Чикаго, яке за той самий період блискавка вразила 250 разів.

Новости Днепра про У Нью-Йорку блискавка влучила у будівлю Всесвітнього торговельного центру: вражаюче відео

Вілліс-Тауер у Чикаго.

За словами директора з будівництва Всесвітнього торговельного центру Алана Рейсса, у такий спосіб ВТЦ захищає інші будівлі Нью-Йорка від ударів блискавки. Водночас центр безпечний під час ударів блискавки завдяки своїй сучасній системі захисту.

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Новости Днепра про У Нью-Йорку блискавка влучила у будівлю Всесвітнього торговельного центру: вражаюче відеоУкраїнська

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