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  • Не працює багато років: як виглядає літній театр у парку Глоби зсередини (ВІДЕО)

Не працює багато років: як виглядає літній театр у парку Глоби зсередини (ВІДЕО)

Сьогодні 15:34
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Колись літній театр був родзинкою парку. Його навіть зображували на листівках та магнітиках.

Новости Днепра про Не працює багато років: як виглядає літній театр у парку Глоби зсередини (ВІДЕО)

Літній театр у парку Глоби вже не працює багато років. Цікаво, як ж він виглядає зсередини – це показали у своєму новому відео блогери з TikTok-каналу Street_dnipro.

Колись велична будівля потихеньку занепадає. У середині багато сміття, мертвих голубів, видно, що тут давно не прибирали. Дах театру також у плачевному стані.

Усе це можна побачити у відео:

Зазначимо, літній театр був зведений 1978 року архітектором Олегом Петровим. Театр має форму гіперболічного параболоїда або гіпара. За задумом – це великий білий лебідь у водах озера. У народі споруда отримала назву «Ракушка». У літньому театрі колись проводили різноманітні фестивалі, концерти, конкурси, вистави, акції. Нагадаємо, до початку повномасштабної війни у місті планували провести масштабну реконструкцію парку Глоби, а разом і з ним – літнього театру. Але ці плани довелося відкласти.

Раніше ми писали, що японське місто буде сприяти повоєнному відновленню Дніпра.

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Новости Днепра про Не працює багато років: як виглядає літній театр у парку Глоби зсередини (ВІДЕО)Українська

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