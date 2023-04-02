В Нью-Йорке молния попала в здание Всемирного торгового центра: впечатляющее видео

Во время грозы ночью 1 апреля молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

Об этом сообщают СМИ.

Это самое высокое здание в США – его высота составляет 541 метр.

Отметим, молнии часто бьют во Всемирный торговый центр. Только в период с 2015-го по 2020-й здание было поражено молниями 189 раз.

Такая частота делает его вторым по количеству попаданий молнией в США после Уиллис-Тауэра в Чикаго, которое за тот же период молния поразила 250 раз.

По словам директора по строительству Всемирного торгового центра Алана Рейсса, таким образом ВТЦ защищает другие здания Нью-Йорка от ударов молнии. В то же время центр безопасен при ударах молнии благодаря своей современной системе защиты.

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