В Нью-Йорке молния попала в здание Всемирного торгового центра: впечатляющее видео

Об этом сообщают СМИ.
Это самое высокое здание в США – его высота составляет 541 метр.
Отметим, молнии часто бьют во Всемирный торговый центр. Только в период с 2015-го по 2020-й здание было поражено молниями 189 раз.
Такая частота делает его вторым по количеству попаданий молнией в США после Уиллис-Тауэра в Чикаго, которое за тот же период молния поразила 250 раз.
По словам директора по строительству Всемирного торгового центра Алана Рейсса, таким образом ВТЦ защищает другие здания Нью-Йорка от ударов молнии. В то же время центр безопасен при ударах молнии благодаря своей современной системе защиты.
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