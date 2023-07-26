У Новомосковську хотіли ремонтувати громадський туалет за ціною 2 квартир в центрі міста

Днями на сайті Prozzoro знайшли тендер на поточний ремонт громадського туалету на території парку Сучкова.
На ремонт громадської вбиральні виділили 2 мільйони 570 тисяч 719 гривень і 24 копійки.
За даними Антикорупційної правозахисної ради, за такі гроші можна купити квартиру в центрі міста. Нерухомість в середмісті Новомосковська коштує в два-три рази дешевше, ніж ремонт громадського туалету.
На сайтах з продажу нерухомості можна знайти 2-кімнатну квартиру в центрі Новомосковська з площею 43 м2 за 1 млн 165 тис грн.
Однокімнатні ще дешевші, тож за такі гроші можна купити дві “убиті” квартири в середмісті Новомосковська.
Під час проведення Закупівлі встановлено такі порушення: Виявлено необхідність уточнення видів, найменування робіт та предмету закупівлі. Зазначені порушення на цьому етапі Закупівлі неможливо усунути чи виправити. Відповідно підпункту 2 пункту 50 Особливостей замовник відміняє відкриті торги у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; Враховуючи викладене, Закупівля підлягає відміні, – йдеться в коментарі.
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