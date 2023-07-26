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  • У Новомосковську хотіли ремонтувати громадський туалет за ціною 2 квартир в центрі міста

У Новомосковську хотіли ремонтувати громадський туалет за ціною 2 квартир в центрі міста

Сьогодні 16:26
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У Новомосковську, що на Дніпропетровщині, збиралися ремонтувати туалет за завищеною ціною.

Новости Днепра про У Новомосковську хотіли ремонтувати громадський туалет за ціною 2 квартир в центрі міста

Днями на сайті Prozzoro знайшли тендер на поточний ремонт громадського туалету на території парку Сучкова. 

На ремонт громадської вбиральні виділили 2 мільйони 570 тисяч 719 гривень і 24 копійки. 

Новости Днепра про У Новомосковську хотіли ремонтувати громадський туалет за ціною 2 квартир в центрі міста

За даними Антикорупційної правозахисної ради, за такі гроші можна купити квартиру в центрі міста. Нерухомість в середмісті Новомосковська коштує в два-три рази дешевше, ніж ремонт громадського туалету. 

На сайтах з продажу нерухомості можна знайти 2-кімнатну квартиру в центрі Новомосковська з площею 43 м2 за 1 млн 165 тис грн.

Однокімнатні ще дешевші, тож за такі гроші можна купити дві “убиті” квартири в середмісті Новомосковська. 

Що цікаво, після громадського розголосу тендер скасували. На сайті зазначається, що о 14:27 26 липня закупівлю вирішили анулювати. Причина – неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель.
 
Під час проведення Закупівлі встановлено такі порушення: Виявлено необхідність уточнення видів, найменування робіт та предмету закупівлі. Зазначені порушення на цьому етапі Закупівлі неможливо усунути чи виправити. Відповідно підпункту 2 пункту 50 Особливостей замовник відміняє відкриті торги у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; Враховуючи викладене, Закупівля підлягає відміні, – йдеться в коментарі. 
 

Новости Днепра про У Новомосковську хотіли ремонтувати громадський туалет за ціною 2 квартир в центрі міста

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