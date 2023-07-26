В Новомосковске хотели ремонтировать общественный туалет по цене 2 квартир в центре города

В Новомосковске на Днепропетровщине собирались ремонтировать туалет по завышенной цене.

На днях на сайте Prozzoro нашли тендер на текущий ремонт общественного туалета на территории парка Сучкова.

На ремонт общественного туалета выделили 2 миллиона 570 тысяч 719 гривен и 24 копейки.

По данным Антикоррупционного правозащитного совета, за такие деньги можно купить квартиру в центре города. Недвижимость в центре Новомосковска стоит в два-три раза дешевле, чем ремонт общественного туалета.

На сайтах продажи недвижимости можно найти 2-комнатную квартиру в центре Новомосковска с площадью 43 м2 за 1 млн 165 тыс грн.

Однокомнатные еще дешевле, так что за такие деньги можно купить две «убитые» квартиры в центре Новомосковска.

Что интересно, после общественной огласки тендер был отменен. На сайте отмечается, что в 14:27 26 июля закупку решили аннулировать. Причина – невозможность устранения выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок.

При проведении закупки установлены следующие нарушения: Выявлена необходимость уточнения видов, наименования работ и предмета закупки. Указанные нарушения на этом этапе закупки невозможно устранить или исправить. В соответствии с подпунктом 2 пункта 50 Особенностей заказчик отменяет открытые торги в случае невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений требований законодательства в сфере публичных закупок, с описанием таких нарушений; Учитывая изложенное, закупка подлежит отмене, — говорится в комментарии.

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