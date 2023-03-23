У Новомосковську чоловік з сокирою розганяв комунальників, які обрізали дерева (ВІДЕО)

У Новомосковську чоловік ганявся за комунальниками.

Досить дивна ситуація сталася в Новомосковську.

Зранку 23 березня, новомосковські комунальники приїхали обрізати старі дерева поблизу будинків на перехресті вулиць Калнишевсього та Сучкова. Втім, за словами містян, їм завадив невідомий чоловік.

Очевидці розповіли, що близько 10 години ранку звідкілясь вискочив чоловік, який почав розганяти комунальників. Йому начебто не сподобалося те, що вони збиралися обрізати дерева біля його будинку. Він ганявся за ними з сокирою в руках, а потім коли працівники сховалися, почав трощити службовий транспорт та ледь не пошкодив чиюсь автівку, яка просто стояла поруч.

На щастя, ніхто не постраждав, але лобове скло комунальної автівки від удару сокирою повністю розсипалося.

Відомо, що після скоєного, чоловік забіг у перший під’їзд будинку 23 по вулиці Сучкова (від вулиці Сучкова). На місце події викликали поліцію.

Зараз комунальники просять містян допомогти впізнати неадеквата, який розтрощив їхній транспорт.

У мережі опублікували відео з дебоширом.

А ось так виглядає комунальний транспорт, який розтрощив невідомий чоловік.

Читайте також:

Українська

Автор: