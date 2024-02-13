Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Нікополі у магазині чоловік кинув гранату під ноги знайомому: постраждали обоє

У Нікополі у магазині чоловік кинув гранату під ноги знайомому: постраждали обоє

Сьогодні 18:07
просмотров

На щастя, інші люди не постраждали.

Новости Днепра про У Нікополі у магазині чоловік кинув гранату під ноги знайомому: постраждали обоє

У понеділок, 12 лютого, у Нікополі в одному із магазинів пролунав вибух. Як з’ясували правоохоронці, під час сварки 53-річний чоловік кинув гранату під ноги 44-річному знайомому.

Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали травми, інші люди не постраждали.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

На місці поліцейські виявили двох чоловіків, один з яких потребував негайної допомоги. Не гаючи часу, поліцейський наклав потерпілому турнікет та викликав медиків. Під час надання первинної медичної допомоги у місті почався артобстріл й атака дронами. Залишатися у зоні ризику ставало небезпечно. Правоохоронці швидко перенесли травмованого до службового автомобіля, відвезли у безпечне місце та передали медикам швидкої допомоги, – повідомили у поліції.

Новости Днепра про У Нікополі у магазині чоловік кинув гранату під ноги знайомому: постраждали обоє

Новости Днепра про У Нікополі у магазині чоловік кинув гранату під ноги знайомому: постраждали обоє

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з’ясовують всі обставини злочину. Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру.

Читайте також:

Новости Днепра про У Нікополі у магазині чоловік кинув гранату під ноги знайомому: постраждали обоєУкраїнська Новости Днепра про У Нікополі у магазині чоловік кинув гранату під ноги знайомому: постраждали обоєРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині розшукують 66-річного чоловіка, який пішов з дому та зник безвісти
Новини Дніпра
Сьогодні 17:26
На Дніпропетровщині розшукують 66-річного чоловіка, який пішов з дому та зник безвісти

Потрібна ваша допомога!

Весна поспішає: в одному з міст Дніпропетровщини вже зацвіли перші підсніжники (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:51
Весна поспішає: в одному з міст Дніпропетровщини вже зацвіли перші підсніжники (ФОТО)

Фото було зроблене 8 лютого!

У Кривому Розі зіткнулися ВАЗ та фура: водія та 15-річну пасажирку легковика затисло в салоні
Новини Дніпра
Сьогодні 14:28
У Кривому Розі зіткнулися ВАЗ та фура: водія та 15-річну пасажирку легковика затисло в салоні

Усього в аварії постраждали троє людей.

У Нікопольському районі озвіріла від холоду і голоду лисиця напала на матір з двома дітьми
Новини Дніпра
Сьогодні 14:03
У Нікопольському районі озвіріла від холоду і голоду лисиця напала на матір з двома дітьми

У Нікопольському районі лисиця накинулася на жінку.

Наверх