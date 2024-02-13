У Нікополі у магазині чоловік кинув гранату під ноги знайомому: постраждали обоє

У понеділок, 12 лютого, у Нікополі в одному із магазинів пролунав вибух. Як з’ясували правоохоронці, під час сварки 53-річний чоловік кинув гранату під ноги 44-річному знайомому.
Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали травми, інші люди не постраждали.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
На місці поліцейські виявили двох чоловіків, один з яких потребував негайної допомоги. Не гаючи часу, поліцейський наклав потерпілому турнікет та викликав медиків. Під час надання первинної медичної допомоги у місті почався артобстріл й атака дронами. Залишатися у зоні ризику ставало небезпечно. Правоохоронці швидко перенесли травмованого до службового автомобіля, відвезли у безпечне місце та передали медикам швидкої допомоги, – повідомили у поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з’ясовують всі обставини злочину. Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру.
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