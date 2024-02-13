Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба

В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба

Сегодня 18:07
просмотров

К счастью, другие люди не пострадали.

Новости Днепра про В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба

В понедельник, 12 февраля, в Никополе в одном из магазинов прогремел взрыв. Как выяснили правоохранители, во время ссоры 53-летний мужчина бросил гранату под ноги 44-летнему знакомому.

В результате взрыва оба мужчины получили травмы, другие люди не пострадали.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

На месте полицейские обнаружили двоих мужчин, один из которых нуждался в немедленной помощи. Не теряя времени, полицейский наложил потерпевшему турникет и вызвал медиков. Во время оказания первичной медицинской помощи в городе начался артобстрел и атака дронами. Оставаться в зоне риска становилось опасно. Правоохранители быстро перенесли травмированного в служебный автомобиль, отвезли в безопасное место и передали медикам скорой помощи, – сообщили в полиции.

Новости Днепра про В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба

Новости Днепра про В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении.

Читайте также:

Новости Днепра про В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали обаУкраїнська Новости Днепра про В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали обаРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области «гадалка» вместе с «порчей» сняла и 18 гр золота
Новости Днепра
Сегодня 17:31
В Днепропетровской области «гадалка» вместе с «порчей» сняла и 18 гр золота

В Днепропетровской области гадалка выманила у женщины золото.

На Днепропетровщине разыскивают 66-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал без вести
Новости Днепра
Сегодня 17:26
На Днепропетровщине разыскивают 66-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал без вести

Нужна ваша помощь!

В одном из городов Днепропетровщины уже зацвели первые подснежники (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:51
В одном из городов Днепропетровщины уже зацвели первые подснежники (ФОТО)

Фото было сделано 8 февраля!

В Кривом Роге столкнулись ВАЗ и фура: водителя и 15-летнюю пассажирку легковушки зажало в салоне
Новости Днепра
Сегодня 14:28
В Кривом Роге столкнулись ВАЗ и фура: водителя и 15-летнюю пассажирку легковушки зажало в салоне

Всего в аварии пострадали три человека.

Последние новости

В ГумДепе назвали точную дату, когда школьники Днепра завершат обучение в этом году
В ГумДепе назвали точную дату, когда школьники Днепра завершат обучение в этом году

Днепровские школьники завершат обучение в июне.

Сегодня 18:05
1
просмотров
Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция
Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция

Для получения прав жителям Днепра, как и всей Украины, необходимо сдать теоретический и практический экзамен в МРЕО. Для сдачи теории будущему водителю необходимо пройти тесты на знание правил ПДД. А для сдачи практики – доказать, что они могут управлять автомобилем…

Сегодня 17:33
3
просмотров
В Днепропетровской области «гадалка» вместе с «порчей» сняла и 18 гр золота
В Днепропетровской области «гадалка» вместе с «порчей» сняла и 18 гр золота

В Днепропетровской области гадалка выманила у женщины золото.

Сегодня 17:31
2
просмотров
На Днепропетровщине разыскивают 66-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал без вести
На Днепропетровщине разыскивают 66-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал без вести

Нужна ваша помощь!

Сегодня 17:26
5
просмотров
ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы
ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы

Теплоэлектростанция компании ДТЭК в Днепре, в которую попали российские дроны во время ночной атаки, получила критические повреждения.

Сегодня 16:48
7
просмотров
В Днепре в тг-каналы публикуют фотографии детей и оскорбляют их: как отреагировал омбудсман
В Днепре в тг-каналы публикуют фотографии детей и оскорбляют их: как отреагировал омбудсман

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на появление тг-каналов, где кибербуллили подростков.

Сегодня 16:20
3
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины уже зацвели первые подснежники (ФОТО)
В одном из городов Днепропетровщины уже зацвели первые подснежники (ФОТО)

Фото было сделано 8 февраля!

Сегодня 15:51
5
просмотров
Колаборантка из Херсона скрывалась в Кривом Роге, где получала выплаты как переселенка
Колаборантка из Херсона скрывалась в Кривом Роге, где получала выплаты как переселенка

В Кривом Роге поймали коллаборантку.

Сегодня 15:05
2
просмотров
Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)
Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

Завтра во всем мире будут отмечать День святого Валентина. За несколько дней до наступления этого дня на прилавках магазинов появляются различные товары, связанные с темой любви, а владельцы магазинов и ресторанов пытаются как-то тематически украсить вход в заведение или обустроить…

Сегодня 14:55
3
просмотров
В Кривом Роге столкнулись ВАЗ и фура: водителя и 15-летнюю пассажирку легковушки зажало в салоне
В Кривом Роге столкнулись ВАЗ и фура: водителя и 15-летнюю пассажирку легковушки зажало в салоне

Всего в аварии пострадали три человека.

Сегодня 14:28
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх