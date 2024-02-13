В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба

К счастью, другие люди не пострадали.

В понедельник, 12 февраля, в Никополе в одном из магазинов прогремел взрыв. Как выяснили правоохранители, во время ссоры 53-летний мужчина бросил гранату под ноги 44-летнему знакомому.

В результате взрыва оба мужчины получили травмы, другие люди не пострадали.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

На месте полицейские обнаружили двоих мужчин, один из которых нуждался в немедленной помощи. Не теряя времени, полицейский наложил потерпевшему турникет и вызвал медиков. Во время оказания первичной медицинской помощи в городе начался артобстрел и атака дронами. Оставаться в зоне риска становилось опасно. Правоохранители быстро перенесли травмированного в служебный автомобиль, отвезли в безопасное место и передали медикам скорой помощи, – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении.

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