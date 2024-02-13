В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба

В понедельник, 12 февраля, в Никополе в одном из магазинов прогремел взрыв. Как выяснили правоохранители, во время ссоры 53-летний мужчина бросил гранату под ноги 44-летнему знакомому.
В результате взрыва оба мужчины получили травмы, другие люди не пострадали.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
На месте полицейские обнаружили двоих мужчин, один из которых нуждался в немедленной помощи. Не теряя времени, полицейский наложил потерпевшему турникет и вызвал медиков. Во время оказания первичной медицинской помощи в городе начался артобстрел и атака дронами. Оставаться в зоне риска становилось опасно. Правоохранители быстро перенесли травмированного в служебный автомобиль, отвезли в безопасное место и передали медикам скорой помощи, – сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области гадалка выманила у женщины золото.
Нужна ваша помощь!
Фото было сделано 8 февраля!
Всего в аварии пострадали три человека.
Днепровские школьники завершат обучение в июне.
Для получения прав жителям Днепра, как и всей Украины, необходимо сдать теоретический и практический экзамен в МРЕО. Для сдачи теории будущему водителю необходимо пройти тесты на знание правил ПДД. А для сдачи практики – доказать, что они могут управлять автомобилем…
В Днепропетровской области гадалка выманила у женщины золото.
Нужна ваша помощь!
Теплоэлектростанция компании ДТЭК в Днепре, в которую попали российские дроны во время ночной атаки, получила критические повреждения.
Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на появление тг-каналов, где кибербуллили подростков.
Фото было сделано 8 февраля!
В Кривом Роге поймали коллаборантку.
Завтра во всем мире будут отмечать День святого Валентина. За несколько дней до наступления этого дня на прилавках магазинов появляются различные товары, связанные с темой любви, а владельцы магазинов и ресторанов пытаются как-то тематически украсить вход в заведение или обустроить…
Всего в аварии пострадали три человека.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!